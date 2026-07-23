Quinta, 23 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Tenente Portela se prepara para a 27ª Cavalgada

Programação integra as comemorações do aniversário do município e reunirá cavalarianos entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, com passagem por três municípios da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
23/07/2026 às 19h59
Tenente Portela se prepara para a 27ª Cavalgada
(Foto: Ascom Tenente Portela)

Tenente Portela será palco, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, da 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, evento que integra a programação comemorativa do aniversário do município e mantém viva uma das mais tradicionais manifestações da cultura gaúcha.

Nesta edição, a organização prestará homenagem ao casal Pedro e Marisa Ferri, em reconhecimento à participação e à dedicação ao tradicionalismo, às cavalgadas e à trajetória construída junto à entidade, fundada há 16 anos.

Ao longo dos três dias de programação, os participantes percorrerão roteiros que passarão pelos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, em um encontro marcado pela integração entre os cavalarianos e pela valorização das tradições do Rio Grande do Sul.

Entre os momentos previstos na programação, um dos mais simbólicos acontecerá no sábado, 1º de agosto, às 9h30, com o acendimento da chama junto ao túmulo de Tenente Mário Portela Fagundes. Na sequência, será realizada uma solenidade em homenagem ao patrono que dá nome à cavalgada.

Realizada anualmente, a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes reúne participantes de diferentes localidades e reafirma o compromisso com a preservação das tradições gaúchas, fortalecendo a história e a identidade cultural da região durante as comemorações do aniversário de Tenente Portela.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Cultura Há 4 semanas

Governo do Estado divulga resultado final de edital de R$ 6 milhões para bolsas culturais

O governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (26/6) o resultado final do Edital 06/2026 – FAC Mobilidade, da Secre...

 Foto: Divulgação
São João da APAE Há 4 semanas

Festa de São João da APAE de Tenente Portela acontece nesta sexta-feira com programação especial

Evento inicia às 13h no Clube de Idosos do Bairro Frizz e contará com apresentações, música ao vivo e comidas típicas até a noite

 Desde 2021, já foram investidos mais de R$ 19 milhões na recuperação do prédio com restauração arquitetônica e artística -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 1 mês

Obras de restauração da Biblioteca Pública do Estado focam na acessibilidade e na climatização

A restauração da Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), segue avançando. Com investimento do governo do ...

 Uma das solenidades de abertura da feira foi realizada na quarta (10) -Foto: Marcello Candido/Expotchê
Cultura Há 1 mês

Governo do Estado apoia programação cultural da 33ª Expotchê, em Brasília

A Secretaria da Cultura (Sedac) está apoiando a realização da 33ª edição da Expotchê, maior feira da cultura gaúcha fora da Região Sul. O evento oc...

 Ao longo de dois anos, o acervo com cerca de 1.400 fotografias recebeu investimento de R$ 273 mil do Funrigs para a restauração -Foto: Divulgação Museu do Carvão
Cultura Há 2 meses

Exemplo de resiliência: como o Museu do Carvão, do Estado, recuperou o acervo de fotografias danificadas na enchente

Em maio de 2024, o Museu Estadual do Carvão foi atingido pela enchente. Localizada em Arroio dos Ratos, a instituição do governo do Estado, vincula...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
14° Sensação
1.65 km/h Vento
90% Umidade
23% (0.51mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
21° 12°
Sábado
18° 13°
Domingo
24° 15°
Segunda
20° 16°
Terça
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Softex e MCTI abrem inscrições para missão China
Economia Há 10 minutos

CMN regulamenta renegociação de dívidas rurais; veja quem pode aderir
Câmara Há 10 minutos

Retrospectiva: deputados aprovaram minirreforma eleitoral no primeiro semestre deste ano
Economia Há 10 minutos

CMN aprova crédito de R$ 10 bilhões para inovação no agronegócio
Tradição Há 17 minutos

Tenente Portela se prepara para a 27ª Cavalgada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,45%
Euro
R$ 5,78 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,780,94 -1,13%
Ibovespa
176,723,63 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias