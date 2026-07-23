Tenente Portela se prepara para a 27ª Cavalgada

Tenente Portela será palco, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, da 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, evento que integra a programação comemorativa do aniversário do município e mantém viva uma das mais tradicionais manifestações da cultura gaúcha.

Nesta edição, a organização prestará homenagem ao casal Pedro e Marisa Ferri, em reconhecimento à participação e à dedicação ao tradicionalismo, às cavalgadas e à trajetória construída junto à entidade, fundada há 16 anos.

Ao longo dos três dias de programação, os participantes percorrerão roteiros que passarão pelos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, em um encontro marcado pela integração entre os cavalarianos e pela valorização das tradições do Rio Grande do Sul.

Entre os momentos previstos na programação, um dos mais simbólicos acontecerá no sábado, 1º de agosto, às 9h30, com o acendimento da chama junto ao túmulo de Tenente Mário Portela Fagundes. Na sequência, será realizada uma solenidade em homenagem ao patrono que dá nome à cavalgada.

Realizada anualmente, a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes reúne participantes de diferentes localidades e reafirma o compromisso com a preservação das tradições gaúchas, fortalecendo a história e a identidade cultural da região durante as comemorações do aniversário de Tenente Portela.





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