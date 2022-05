Especialista afirma que população mundial sofrerá ainda mais os impactos da Guerra na Ucrânia

O professor da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Internacional, Paulo Borba Casela, foi entrevistado no último sábado, 14, pelo jornalista Jalmo Fornari, no programa Tribuna Popular, onde falou sobre os efeitos da Guerra da Ucrânia na vida do cidadão comum no Brasil.

Para o professor a estratégia da Rússia já falhou, uma vez que no entender dele o plano era conquistar rapidamente o país vizinho, no entanto os russos não esperavam uma resistência tão grande da Ucrânia e nem uma ação tão coordenada por parte dos outros países que começaram a aplicar diversas sanções.

O professor ressalta que enquanto a Guerra se arrasta, os efeitos n o mundo globalizado aumentam, uma vez que não dá para desprezar a importância de nenhum dos dois países dentro do conjunto produtivo mundial, sendo a Ucrânia uma grande produtora de produtos como o trigo e a Rússia uma das maiores fornecedoras de fertilizantes para o mundo. O encarecimento nos produtos, em virtude da diminuição de oferta no mercado deverá ser um dos grandes efeitos da guerra para a população mundial.