Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima terceira sessão, décima primeira ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Loredi Adriel Saquet (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Olgi Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Pedido de Informação n° 018/2022, do vereador Luiz Flávio Rangel, que sejam enviadas ao Legislativo as informações sobre o funcionamento da empresa Celeiro no Distrito Industrial.

- Pedido de Informação n° 019/2022, do vereador Antônio Martins, que sejam enviadas ao Legislativo as informações acerca da data do último reajuste dos valores do auxílio transporte dos alunos do município e quais os valores de repasse.

- Pedido de Informação n° 020/2022, dos vereadores Luiz Flávio Rangel e Leandro Briato, que seja enviada ao Legislativo a relação de tudo que foi comprado pelo Executivo para as escolas e creches do município, inclusive brinquedos nos anos de 2021 e 2022.

- Pedido de Informação n° 021/2022, do vereador Leandro Briato, que sejam enviadas ao Legislativo as informações de quando será pago o aumento dos professores retroativo ao mês de janeiro, sendo que a data básica dos professores é nesse mês, conforme o acerto com as comissões.

- Proposição n° 013/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz, que seja realizada a pavimentação da Rua Manoel Gonzáles Diniz, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida.

- Proposição n° 015/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz, que seja realizada a campanha do agasalho 2022.

- Pedido de Providência, dos vereadores Luiz Flávio Rangel e Leandro Briato, vem requerer que seja adquirida uma boia para a caixa d’água e seja construída uma fossa séptica para o esgoto da cozinha localizado na creche Meu Cantinho.

- Pedido de Providência, do vereador Leandro Briato, vem requerer que seja deixado aberto o portão do Posto de Saúde.

- Projeto de Lei nº 035/2022 (4/5/2022), do Executivo, que autoriza o Executivo a outorgar Concessão de Uso de Espaço Físico em Bem Imóvel do Domínio Municipal.

- Projeto de Lei nº 036/2022, (4/5/2022), do Executivo, que ratifica a primeira alteração e consolidação do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (CISA) e dá outras providências.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 17 de maio de 2022.

Jordan Schwaab - Agente Legislativo

