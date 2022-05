Sicredi Asset lidera ranking por captação líquida em abril com R$ 1,46 bilhão

A Sicredi Asset liderou o ranking por captação líquida em abril, com o total de R$ 1,46 bilhão, em estudo realizado pela Economática a partir de amostra com 798 gestoras. Pelo critério definido pela plataforma, a gestora do Sicredi integrou a categoria de independentes, liderando também a captação líquida de renda fixa em abril – com R$ 1,63 bilhão – entre as 183 empresas analisadas neste segmento. No ano, a Sicredi Asset já atraiu R$ 4,85 bilhões.

Além das posições de liderança, a Sicredi Asset ficou na quarta posição na categoria em ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês), com um total de R$ 58,49 bilhões; e em quarto lugar no AUM de renda fixa, com R$ 36,61 bilhões.

— É um resultado que nos orgulha bastante, pois demonstra a solidez e o acerto nas decisões de gestão que temos realizado. Outro fator que colabora com o crescimento é o investimento em soluções digitais que facilitam o acesso e gestão dos produtos de investimentos por parte dos nossos associados — destaca Ricardo Sommer, diretor da Sicredi Asset.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo uma carteira com mais de 300 produtos e serviços financeiros.

