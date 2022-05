Energia solar deve responder por 17% da matriz brasileira até 2031

Atualmente as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade gerada no país (Foto: Diones Roberto Becker)

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que até 2031, a energia solar deve ser responsável por 17% da matriz brasileira. De acordo com ele, atualmente as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade gerada no país.

— No ano passado, a geração distribuída no Brasil foi a quarta em crescimento no mundo, superada apenas por países como Estados Unidos, China e Índia. Eu acho que nós estamos muito bem posicionados — acrescentou o ministro ao falar na abertura de um seminário promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A geração distribuída é a forma de produção de energia feita, em geral, pelos próprios consumidores, como as residências ou empresas que possuem placas para geração de energia solar.

Em relação a energia eólica, Bento Albuquerque explicou que a previsão é manter ao longo da próxima década o percentual de 11% de presença na matriz energética do país. — A geração eólica cresceu 330% desde 2014. E é atualmente responsável por mais de 11% da nossa matriz elétrica — afirmou o ministro.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.