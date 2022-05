Taxa de desemprego no país ficou estável no primeiro trimestre de 2022

Taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre de 2022 (Foto: Diones Roberto Becker)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre de 2022, o que significa estabilidade na comparação com o quarto trimestre de 2021 – quando registrou o mesmo percentual. Representa ainda queda de 3,8 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre de 2021 – quando atingiu 14,9%. Os dados estão incluídos no resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgada na sexta-feira (13/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação ficou estável em 26 unidades da federação. De acordo com o IBGE, o único recuo foi no Amapá (3,3 pontos percentuais).

Para a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a queda, contudo, não se deve ao aumento no número de pessoas ocupadas, mas a menor pressão das pessoas sem trabalho buscando ocupação no estado.

— Houve uma queda de 7,3% no número de pessoas na força de trabalho e um aumento de 10,4% no contingente fora da força — explicou Adriana Beringuy.

Os estados da Bahia (17,6%), Pernambuco (17%) e Rio de Janeiro (14,9%) apresentaram as maiores taxas de desocupação. Já as menores foram em Santa Catarina (4,5%), no Mato Grosso (5,3%) e no Mato Grosso do Sul (6,5%).

