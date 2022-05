Edil pede a relação de agricultores beneficiados com cestas básicas em Coronel Bicaco

Por meio de pedido de informação apresentado na sessão ordinária da segunda-feira (9/5), o vereador Antônio Martins (PP) – que preside o Poder Legislativo em 2022 – requereu a relação dos beneficiários do programa de cestas básicas destinado às famílias que moram na área rural de Coronel Bicaco.

O progressista solicitou que logo após o término da distribuição dos kits de alimentos para os pequenos agricultores que registraram perdas devido à estiagem, a Secretaria Municipal da Assistência Social envie ao Poder Legislativo a lista com o nome e a localidade aonde reside cada beneficiário do programa.

— São R$ 312 mil que vieram do Governo Federal para 500 cestas básicas para os pequenos agricultores — destacou Antônio Martins.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 016/2022 foi aprovado por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.