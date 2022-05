Ginecologista de Ijuí vira réu após denúncia de violação sexual

Denúncia do Ministério Público foi recebida pelo titular da 2ª Vara Criminal do Foro de Ijuí (Foto: Diones Roberto Becker)

Um ginecologista de Ijuí tornou-se réu de um processo criminal de violação sexual envolvendo doze vítimas. A denúncia do Ministério Público (MP-RS) foi recebida nesta semana pelo juiz de Direito, Eduardo Giovelli, titular da 2ª Vara Criminal do Foro de Ijuí. São narrados delitos que teriam ocorrido por uma década, entre 2011 e 2021.

Segundo a denúncia, ao realizar os procedimentos ginecológicos, o médico abusava sexualmente das mulheres alegando ter se especializado em Sexologia. Algumas das vítimas seriam suas pacientes desde a adolescência. O MP-RS pede a condenação do réu pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante fraude.

Uma das vítimas relatou que após a coleta do material para exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) questionou se a vítima sabia onde ficavam os seus pontos de prazer, dizendo que mostraria a ela passando a realizar movimentos de masturbação. Na maioria dos casos, ele pedia uma nota sobre o ato praticado. Enquanto praticava os abusos, se utilizava de termos técnicos com a intenção de enganar as vítimas.

Conforme informações do magistrado, o Conselho Regional de Medicina (CREMERS) foi notificado para adoção das medidas pertinentes em razão da gravidade dos fatos narrados. Não houve pedido de prisão preventiva nesta fase do processo.

O processo tramita em segredo de Justiça.

