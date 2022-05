Safra de grãos deve subir 6,4% em 2022

A safra brasileira de grãos 2021/2022 deve alcançar 271,8 milhões de toneladas – aumento de 6,4% na comparação com o ciclo anterior – informou a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), na quinta-feira (12/5). A estimativa, que faz parte do 8º levantamento da safra divulgado pela CONAB, aponta ainda um ganho de 2,5 milhões de toneladas quando comparado com a estimativa publicada no mês anterior.

De acordo com a companhia, essa melhora na produção é explicada pela maior área plantada de milho de segunda safra, além do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e soja.

A CONAB revelou que para o milho é esperada uma produção total de 116,19 milhões de toneladas – elevação de 33,4% em comparação com a safra 2020/2021. O levantamento mostra que a janela mais alongada para o plantio da segunda safra somada às condições de mercado favoreceu o crescimento de área do cereal.

Em relação ao arroz, a produção será menor ao que foi produzido na safra passada. A queda estimada é de 9,1%. Com isso, a safra deve ficar em 10,7 milhões de toneladas, das quais, 9,9 milhões são de cultivo irrigado e 0,8 milhões com o plantio sequeiro.

Segundo a CONAB, a soja também terá uma queda na produção, estimada em 123,8 milhões de toneladas – redução de 10,4% em relação à safra anterior.

Já as culturas de inverno, como aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale, ainda apresentam uma plantação incipiente e devem somar 9,8 milhões de toneladas, sendo que, 8,1 milhões de trigo e 1,1 milhão de aveia.

