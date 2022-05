MP identifica quase uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo humano em presídios das regiões Noroeste e Missões

A Promotoria de Justiça de Ijuí – responsável pela realização das inspeções nas unidades prisionais da 3ª Região Penitenciária (Cruz Alta, Cerro Largo, Santo Cristo, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Três Passos e Ijuí) – identificou em torno de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo humano nesses estabelecimentos no final de abril.

Com prazo de validade expirado ou sem prazo de validade no rótulo, em desacordo com o artigo 18, §6º, I e/ou II do Código de Defesa do Consumidor, os produtos, especialmente leite e café, estavam armazenados para consumo pelos segregados e pelos servidores penitenciários.

O Ministério Público (MP-RS) orientou os administradores das casas prisionais inspecionadas a providenciarem a destinação ambientalmente adequada dos alimentos impróprios para o consumo humano. Ainda, os gestores receberão recomendação para adoção de medidas e ações para melhoria da guarda e armazenamento adequado dos alimentos, com especial atenção aos prazos de validade.

Participaram da fiscalização, o promotor de Justiça, Rodrigo Alberto Wolf Piton, sua assessoria jurídica, com o apoio da equipe de assessores de segurança institucional do MP-RS.

