Empresa trabalha na construção da nova sede do Poder Legislativo de Coronel Bicaco

A empresa responsável já trabalha nas fundações da nova sede própria do Poder Legislativo de Coronel Bicaco. Essa etapa do projeto deverá perdurar por cerca de um mês. O prédio está sendo erguido no terreno que antes servia de estacionamento de veículos.

O imóvel terá 312,13 metros quadrados de área construída, sendo composto por plenário, sala da presidência, espaços para bancadas, banheiros e repartições para funcionamento interno. O contrato prevê que os trabalhos sejam concluídos no prazo de 18 meses. O investimento alcançará R$ 739 mil.

A edificação da sede própria é um antigo anseio. No decorrer dos últimos anos, o assunto foi debatido por vários edis que presidiram a Casa. Atualmente, a Câmara de Vereadores está situada no terceiro andar do imóvel que abriga a Prefeitura Municipal. O acesso se dá somente por escadarias, o que dificulta a participação de pessoas com problemas de locomoção em sessões ou outros eventos.

Os trâmites para construção da nova sede própria começaram no ano passado, na gestão de Itamar Sartori. Foram contratados, serviços de engenharia para elaboração do projeto arquitetônico.

De acordo com o atual presidente do Poder Legislativo, Antônio Martins, a decisão de efetiva edificação da sede própria se mostrou viável após entendimento com o prefeito Jurandir da Silva, no que concerne aos repasses do duodécimo, de forma que não haja eventuais descontinuidades nos pagamentos à empresa executora do projeto.

