Região Noroeste: Rendimento da soja ainda é insuficiente para cobrir os custos de produção

Colheita estava ocorrendo em ritmo lento devido à umidade acima do ideal no solo (Foto: Diones Roberto Becker)

De acordo com o mais recente Informativo Conjuntural elaborado pelo escritório regional da Emater-Ascar de Ijuí, a colheita da soja continua em ritmo lento nos municípios da Região Noroeste. O motivo é a umidade acima do ideal no solo.

Segundo o documento, o rendimento de algumas lavouras ainda é insuficiente para cobrir os custos de produção. A baixa produtividade também afeta a média geral obtida na Região Noroeste.

O Informativo Conjuntural ainda diz que nas áreas onde foram aplicados herbicidas para uniformizar a maturação e não puderam ser ceifadas antes do longo período úmido, apresentam escurecimento das vagens e início da deterioração dos grãos.

Dos 944.912 hectares cultivados com a oleaginosa na Região Noroeste na atual safra, mais de 70% já foram colhidos. O rendimento alcança a média de 17,5 sacas por hectare.

