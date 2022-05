Coronel Bicaco: Edil pede limpeza mais frequente nas lixeiras espalhadas pela cidade

O vereador Antônio Martins (PP) requereu verbalmente que o setor competente da municipalidade realize com mais frequência, a limpeza das lixeiras existentes em vários pontos da cidade. O pedido foi feito no grande expediente da sessão ordinária do dia 2 de maio.

Para o edil, com a aproximação do inverno pode aumentar o odor proveniente dos recipientes destinados ao recolhimento de resíduos sólidos e orgânicos. — Peço que a Administração Municipal tome as medidas necessárias o mais breve possível — completou o progressista.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.