Vereador elogia distribuição de cestas básicas para famílias do interior de Coronel Bicaco

Usando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 2 de maio, o vereador Amadeu Rodrigues Vieira (PDT) elogiou a distribuição de cestas básicas para famílias residentes no interior de Coronel Bicaco e que foram afetadas pela estiagem.

Conforme informou a Administração Municipal, foram contemplados moradores das comunidades de Campo Santo, Galpões, Esquina Evangélica, Vila São Pedro, Estância Velha, Turvinho, Sítio Demiquelli e Esquina São João. Para receber o kit alimentação era necessário possuir o Número de Identificação Social (NIS), CPF e residir na área rural do município.

O trabalho de distribuição das 345 cestas básicas em Coronel Bicaco foi coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil do município.

