Sicredi Raízes inaugura as primeiras agências em Minas Gerais

Cada vez mais, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de cinco milhões de associados e atuação em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal – está expandindo sua presença pelo território nacional, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Raízes RS/SC/MG – uma das 100 cooperativas integrantes do Sistema – inaugurou, nos dias 28 e 29 de abril, as agências de Olhos D’Água e Bocaiuva, respectivamente.

As agências oferecem conforto, proximidade e interação ao público. Os associados e comunidade poderão usufruir de um espaço moderno e aconchegante e de uma equipe preparada para atender a todos com proximidade e humanidade. A agência também oferece área de convivência com wi-fi disponível, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. Além do autoatendimento para facilitar o dia-a-dia.

— Muito mais do que abrir as portas das nossas novas casas, queremos iniciar uma história de realizações, parcerias e de muito crescimento. Nossa presença nestes municípios busca unir desenvolvimento econômico com social e trazer prosperidade, cooperação e um futuro construído em conjunto com cada membro dessas comunidades — afirma Vitor Augusto Rizzardi, presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

A abertura das agências contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade. E os benefícios são constatados em pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), encomendada pelo Sicredi em 2020. Conforme o estudo, o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local.

A Sicredi Raízes RS/SC/MG já possuí em desenvolvimento o projeto de mais duas agências em Minas Gerais, nos municípios de Curvelo e Joaquim Felício.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.