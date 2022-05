Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou assembleia geral

Coordenadores de núcleo estiveram reunidos para representar as decisões dos associados durante as assembleias digitais (Foto: Divulgação | Sicredi Raízes)

A Sicredi Raízes RS/SC/MG reuniu os coordenadores de núcleo de seus municípios de atuação, em Tenente Portela, para a Assembleia Geral Ordinária. O evento foi realizado no sábado (23/4) para apresentação dos resultados financeiros referentes ao ano de 2021 e para validação do planejamento de ações para 2022.

Na ocasião, o presidente da Sicredi Raízes, Vitor Augusto Rizzardi, destacou os principais números da instituição. Em 2021, a cooperativa atingiu mais de R$ 53,5 milhões de resultado do exercício social, chegando a mais de 59 mil associados e atingindo um patrimônio líquido de R$ 300 milhões.

— Os números apresentados aqui reafirmam a força das nossas regiões e contribuem para o desenvolvimento social e econômico dos locais onde atuamos. O resultado da utilização de produtos e serviços circula em nossa região, oportunizando a geração de renda e movimentando a economia. Esse ciclo virtuoso fortalece o cooperativismo de crédito, um modelo de negócio em plena expansão tanto aqui, na nossa região, como no Brasil — ressalta Vitor Augusto Rizzardi.

Durante a assembleia, também foram discutidos e autorizadas pautas como o ‘Apoiar/Fundo Social’ – um fundo de natureza financeira, destinado a atender ações sociais de interesse coletivo, tais como, educação, cultura, esportes, saúde e segurança, contribuindo para o desenvolvimento social das comunidades na área de ação da cooperativa. Além disso, foi votada e aprovada a distribuição de resultados para os associados, de forma proporcional ao volume de suas operações realizadas ao longo do ano. Assuntos que devem ser repassados para as comunidades nos próximos dias.

— A assembleia geral é o ponto alto do cooperativismo, onde os coordenadores de núcleo representam as decisões tomadas pelos associados durante as assembleias de núcleo, que foram realizadas de forma digital no mês de março — explicou o presidente da Sicredi Raízes. Ele ainda agradeceu a confiança dos associados no trabalho que vem sendo realizado.

Para conhecer os números e resultados da Sicredi Raízes durante 2021, você pode acessar o site da cooperativa.

