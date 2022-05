Maio terá bandeira verde nas contas de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a bandeira tarifária de maio será verde para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional, que abrange a maior parte do país. Assim, não haverá cobrança extra na conta de luz.

Segundo a ANEEL, devido às condições favoráveis de geração de energia, é a primeira bandeira verde anunciada para todos os consumidores desde o fim do período de escassez hídrica – que vigorou entre setembro de 2021 e abril deste ano.

