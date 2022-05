Coronel Bicaco: Vereadores lamentam a falta de local adequado para a feira do produtor

Desde o começo das obras de revitalização, a feira do produtor parou de funcionar na Praça João Goulart. O espaço era destinado à comercialização de hortifrutigranjeiros.

Na sessão ordinária do dia 25 de abril, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) lamentou que não apareceram empresas interessadas em executar o projeto da nova feira do produtor. Segundo ele, a Administração Municipal realizou duas licitações, entretanto, ambas foram consideradas desertas (quando não há interessados).

— Nós precisamos incentivar nossos agricultores. E a feira do produtor é muito importante. Precisamos aqui em Coronel Bicaco, um local adequado para que os produtores vendam seus produtos. E as pessoas da cidade gostam de comprar — frisou o pedetista.

Para o vereador Itamar Sartori (PP), a ausência de empresas interessadas na obra pode ser causada pelo valor baixo. — O município vai insistir da mesma forma até que alguém ganhe a licitação. Então, que a prefeitura coloque um valor a mais para que uma empresa venha e faça a feira do produtor — salientou o progressista.

O edil lembrou que a criação do espaço para comercialização de hortifrutigranjeiros na Praça João Goulart aconteceu no mandato do ex-prefeito Roberto Zanella. Para ele, o local aonde foi instalada a feira do produtor foi completamente equivocado.

Itamar Sartori também recordou que houve pressão pela aprovação do Projeto de Lei que criava a feira do produtor, pois corria-se o risco de perder o recurso financeiro. — Espero que quando retornar, a venda dos produtos aconteça ao menos duas vezes por semana ou todos os dias, porque a demanda é superior à produção e isso é bom — complementou o político do PP.

Antônio Martins (PP) também lastimou as duas licitações consideradas desertas. — A municipalidade precisa ver o que está errado, pois não houve empresas interessadas na obra — reiterou o presidente do Poder Legislativo. Ele acrescentou que a feira do produtor necessita de lugar adequado, abrindo a possibilidade de aumentar o número de agricultores comercializando seus produtos. — São pequenos produtores que, muitas vezes, dependem dessa renda — disse Antônio Martins.

A Administração Municipal pretende instalar a feira do produtor no prédio que abrigava antigamente o Conselho Tutelar – em frente ao salão paroquial.

