Vereador bicaquense parabeniza Mirna Braucks pela gestão à frente do HSA

Após ler a reportagem publicada na edição 1.333 do Jornal Província – que destacava a permanência de Mirna Braucks na presidência do Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela por mais três anos – o vereador Itamar Sartori (PP) parabenizou e elogiou a gestora. A manifestação ocorreu no grande expediente da sessão ordinária do dia 25 de abril.

Para o edil, Mirna Braucks é a grande responsável pelo atual patamar do HSA. — O hospital hoje atende pacientes da nossa região e também do Estado. Às vezes, a gente se depara com ambulâncias de municípios de longe ali [em Tenente Portela] buscando atendimentos em diversas especialidades — disse o progressista.

— Parabéns à Mirna e que continue muitos anos à frente do Hospital Santo Antônio — reiterou Itamar Sartori. Frisou ainda que o HSA desafoga os atendimentos na área da saúde de vários municípios da região.

A permanência da empresária no cargo de presidente da instituição foi consolidada durante assembleia geral realizada no dia 20 de abril. A nova diretoria é composta ainda pelas seguintes pessoas: Márcia Müller (vice-presidente); Maria Canssi (1ª secretária); Márcia Bandeira (2ª secretária); Gládis Nilson (1ª tesoureira) e Élio Abegg (2º tesoureiro).

Mirna Braucks liderou a comissão que assumiu provisoriamente a direção do HSA no início de 2007. Até então, a casa de saúde era administrada pelas irmãs da Congregação Sagrado Coração de Jesus. Alegando falta de recursos humanos, o grupo filantrópico repassou o comando do Hospital Santo Antônio.

Além da implantação de novas especialidades – 18 na atualidade –, o crescimento da instituição pode ser traduzido em alguns números. Em 2007 eram 99 colaboradores e nove médicos. Agora são 580 funcionários e 39 médicos. Há 15 anos, o HSA possuía 64 leitos. Hoje tem 132.

