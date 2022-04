Vereadores de Coronel Bicaco cobram reparos no trecho da ERS 317 em direção à BR 468

As volumosas chuvas registradas nas últimas semanas – aliada à ausência de manutenção frequente por parte do órgão responsável – aumentaram a precariedade da ERS 317 em Coronel Bicaco. O trecho de aproximadamente cinco quilômetros que liga o perímetro urbano ao entroncamento com a BR 468 possui inúmeros buracos e imperfeições na pista.

A atual situação da rodovia foi tema de manifestações de três parlamentares no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (18/4).

Lucas Santos da Cruz (PDT) afirmou que são antigos os pleitos dos vereadores bicaquenses para a recuperação completa do trecho. Ele lamentou que, na maioria das vezes, o DAER não atende as solicitações encaminhadas através de ofícios.

Leandro Briato (PP) salientou que a pista tem grandes buracos, o que pode ocasionar um acidente de trânsito em caso de estourar algum pneu do veículo. O edil sugeriu ainda que o Legislativo e o Executivo enviem ofícios ao DAER cobrando a realização dos reparos necessários.

Antônio Martins disse que é grande a preocupação com a ERS 317 por causa da quantidade de buracos na pista. Ele pediu que os motoristas tenham mais cuidado ao transitar no trajeto entre a cidade e o trevo da BR 468 em dias chuvosos ou no período da noite.

O progressista solicitou que a Secretaria Municipal de Obras execute uma operação tapa-buracos na estrada. — Já que o DAER não vem fazer os reparos, que o município faça esse serviço, pois tem a usina de asfalto. Que isso seja feito o quanto antes para evitar acidentes — completou Antônio Martins.

