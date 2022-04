IPVA 2022: Vencimentos por final de placas prosseguem até 29 deste mês no RS

Quem optou pelo parcelamento do IPVA 2022 em seis vezes segue com calendário de parcelas aberto até junho (Foto: Diones Roberto Becker)

O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ingressou na segunda-feira (25/4) na sua última etapa. Os veículos com placas com final 1 e 2 terão como data limite o dia 25 de abril. O vencimento dos números seguintes ocorre ao longo da semana, encerrando-se na sexta-feira (29/4).

Os proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento do imposto devem ficar atentos para os prazos, pois a sistemática mudou em relação aos anos anteriores. Agora, todos os vencimentos ocorrem na última semana do mês de abril, garantindo, assim, um período maior para o cidadão quitar o tributo.

Quem optou pelo parcelamento do IPVA 2022 em seis vezes, desde janeiro, segue com calendário de parcelas aberto até junho.

