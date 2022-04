Edil cobra vistoria na altura dos fios em postes na área central de Coronel Bicaco

Fato flagrado pela reportagem do site Clic Portela em setembro do ano passado (Foto: Diones Roberto Becker)

Usando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (18/4), o vereador Itamar Sartori (PP) relatou o episódio recente em que um veículo derrubou a fiação sustentada por um poste nas imediações do supermercado da Cotricampo.

— Aquela região da cidade ficou sem energia por um período. Posteriormente, a luz foi restabelecida — disse o político do PP. Ele afirmou ainda que é comum os caminhões transitarem na Avenida Presidente Vargas e enroscar em fios de telefonia ou de internet.

Itamar Sartori solicitou que o setor competente da municipalidade faça uma vistoria para apurar se a fiação obedece a altura mínima determinada pela legislação. — Se houver fios abaixo da medida indicada, que o responsável seja notificado e coloque na altura correta — frisou o progressista.

Em setembro do ano passado, a reportagem do site Clic Portela flagrou pessoas trabalhando para remover a fiação que enroscou no maquinário agrícola que era transportado na carroceria de um caminhão. Esse fato ocorreu na Rua Francisco Manoel Diniz, ao lado da Prefeitura Municipal, e deixou vários imóveis sem energia elétrica.

