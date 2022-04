2º Peão Farroupilha do RS em 2022 é de Tenente Portela

Matheus Henrique Cocenski, do CTG Guardiões da Fronteira, foi escolhido o 2º Peão Farroupilha do RS em 2022 (Foto: Reprodução | Facebook)

Matheus Henrique Cocenski, representante do CTG Guardiões da Fronteira de Tenente Portela, foi escolhido o 2º Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul em 2022. O 33º Entrevero Cultural de Peões do Estado aconteceu no Parque de Exposições Tealmo José Schardong em Palmeira das Missões, entre os dias 21 e 23 deste mês.

Para ser escolhido Peão, Guri e Piá Farroupilha, os candidatos precisaram fazer uma prova escrita sobre a história do Rio Grande do Sul, tradicionalismo e folclore. Eles também passaram por avaliação artística onde tinham que cantar, tocar instrumento, declamar ou dançar músicas gaúchas tradicionais. Os concorrentes ainda participaram de provas campeiras, como andar a cavalo e encilhar. Além disso, houve provas de galpão de churrasco e de chimarrão.

O 33º Entrevero Cultural de Peões do Estado reuniu cerca de 40 candidatos. Os vencedores de cada categoria foram anunciados na madrugada do domingo (24/4), durante o fandango no Pavilhão A do Parque de Exposições Tealmo José Schardong.

Na manhã do domingo, em Tenente Portela, dezenas de pessoas esperaram o 2º Peão Farroupilha no pátio de um posto de combustíveis às margens da RSC 472. Matheus Henrique Cocenski foi recepcionado com foguetório, palmas, apertos de mão, abraços e muitas felicitações pela conquista inédita para o município.

Depois da carreata pelas principais vias da cidade, todos se concentraram em frente à Prefeitura Municipal.

Visivelmente emocionado, Matheus Henrique Cocenski lembrou que há dois anos o município sediava o evento de Geração da Chama Crioula. — Naquela época, todo o Estado estava voltado para Tenente Portela. Todo mundo olhando para cá. Dois anos depois, essa história se repete. O 2º Peão Farroupilha é daqui. Os olhos do Rio Grande do Sul estão para Tenente Portela — frisou o tradicionalista. — Quero agradecer a todos que me acompanharam e àqueles que me ajudaram — completou Matheus Henrique Cocenski.

O patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Régis Carniel, destacou que a diferença do primeiro para o segundo lugar no 33º Entrevero Cultural foi de apenas 0,8 ponto. Ele elogiou a dedicação dos integrantes da entidade e o apoio recebido da comunidade. — O que esse cara [Matheus Henrique Cocenski] fez, é para poucos — enfatizou o dirigente tradicionalista.

Régis Carniel ressaltou o alto nível do evento realizado em Palmeira das Missões, que reuniu peões de carreira de entidades especialistas no Entrevero Cultural. — Lá no meio estava um ‘guardiãozinho’, representando Tenente Portela e a 20ª Região Tradicionalista — brincou o patrão.

— Essa é a primeira vez que um integrante do CTG Guardiões da Fronteira participa do Entrevero Cultural do Estado — disse Régis Carniel, acrescentando que a entidade foi fundada há cerca de 12 anos.

O evento:

O Entrevero Cultural foi criado em 1988, com o título de ‘Concurso Troféu Farroupilha’. Inicialmente, foi realizado junto com o ‘Concurso Estadual de Prendas’. Em 1992, ganhou local próprio para sua realização, a cidade do Peão Farroupilha. Após isto, foi criada a categoria juvenil para eleger o Guri Farroupilha e também a categoria mirim, onde é escolhido o Piá Farroupilha. A Prenda Farroupilha será escolhida entre os dias 19 e 21 de maio na 51ª Ciranda Cultural de Prendas, em Bagé.

Conforme o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o concurso ajuda a formar personalidades e cidadãos que fazem a diferença tendo a capacidade de transformar o mundo com boas ações e valores que aprendem no tradicionalismo.

Os campeões do 33° Entrevero Cultural de Peões do Estado:

Peão:

- 1º Peão Farroupilha: Eloir Wichinheski Júnior - Grupo de Folclore Chaleira Preta de Ijuí (9ª Região Tradicionalista).

- 2º Peão Farroupilha: Matheus Henrique Cocenski - CTG Guardiões da Fronteira de Tenente Portela (20ª Região Tradicionalista).

- 3º Peão Farroupilha: Matheus dos Santos Sachett - CTG Sentinela da Querência de Santa Maria (13ª Região Tradicionalista).

Guri:

- 1º Guri Farroupilha: Djonatan Júlio Ubessi Streit - CTG Rancho dos Tropeiros de Ibirubá (9ª Região Tradicionalista).

- 2º Guri Farroupilha: Mateus Cruz Rodrigues - CTG Sentinela da Querência de Santa Maria (13ª Região Tradicionalista).

- 3º Guri Farroupilha: Leonardo Aloisio Andreolla - CTG Manoel Teixeira de Tapejara (7ª Região Tradicionalista).

Piá:

- 1º Piá Farroupilha: Guilherme Mergener da Silveira - CTG Sangue Nativo de Parobé (20ª Região Tradicionalista).

- 2º Piá Farroupilha: Gabriel Kothe Bartz - CTG Lanceiros de Santa Cruz do Sul (5ª Região Tradicionalista).

- 3º Guri Farroupilha: Gustavo Prietsch dos Santos - CNN Sentinela do Rio Grande de Rio Grande (6ª Região Tradicionalista).

