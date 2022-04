Região Noroeste contabiliza mais duas mortes por dengue

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais três mortes por dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, o total de mortes no Estado em 2022 chega a oito.

O número de casos já passa de dez mil. A SES anunciou, nesta semana, que o RS está em alerta máximo contra a enfermidade. A prevenção deve ser feita eliminando locais com água parada, onde o mosquito transmissor – o Aedes Aegypti – se reproduz.

As últimas mortes confirmadas aconteceram com moradores de Horizontina (segundo óbito ocorrido na cidade), Dois Irmãos e Boa Vista do Buricá. Anteriormente, já haviam sido confirmadas mortes em Chapada, Cristal do Sul, Horizontina, Jaboticaba e Igrejinha.

No ano passado, ao todo, o Rio Grande do Sul registrou 11 óbitos por causa da dengue. Em 2020, foram seis.

