Dupla Sena de Páscoa sorteia prêmio de R$ 30 milhões

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) de hoje (16) para apostar na Dupla Sena de Páscoa. O primeiro concurso especial do ano das Loterias Caixa tem prêmio estimado em R$ 30 milhões e não acumula.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pelo portal www.loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo app Loterias Caixa.

O sorteio do concurso 2.355 da Dupla Sena será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista nº 750, na capital. O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

Segundo a Caixa, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, e assim sucessivamente. Caso apenas um apostador acerte as dezenas e aplique todo o valor do prêmio na poupança, ele renderia R$ 192,6 mil no primeiro mês.

Esta é a sexta edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi de R$ 31,4 milhões em 2021. Quatro apostas de Belém (PA), Bauru (SP), Guarulhos (SP) e São Paulo (SP) acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio principal.

Como apostar

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O apostador deve escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis.

O preço da aposta simples, com seis números, é R$ 2,50. Nas lotéricas, a aposta pode ser feita tanto no volante do concurso especial quanto no volante regular da Dupla Sena. O apostador também tem a opção de solicitar a Surpresinha no terminal.

Bolão da Dupla de Páscoa

Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem participar de bolões. Basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer lotérica. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, pode resgatar sua parte individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível fazer um bolão de, no mínimo, duas e, no máximo, 50 cotas. É permitida a realização de, no máximo, dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.