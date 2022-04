Coronavírus em SC: Estado confirma 1.691.605 casos, 1.666.170 recuperados e 21.721 mortes

O Governo do Estado relatou que há um total de 1.691.605 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina, dos quais 1.666.170 estão recuperados e 3.714 permanecem em acompanhamento. O número foi divulgado nesta sexta-feira, 15. O novo coronavírus causou 21.721 mortes no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,28%.

Houve mais 3 óbitos registrados em relação à última atualização diária. A quantidade de casos confirmados aumentou 1.002 e outras 983 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativa do Governo do Estado. Esses dados resultam num crescimento de 16 no número de casos ativos.

>>>Confira aqui o boletim diário desta sexta-feira, 15

>>>Confira o detalhamento dos óbitos por data

>>>Saiba mais sobre as fontes e os conceitos dos dados

Há 286 municípios que não registraram óbitos nos últimos sete dias. Entre eles estão Joinville, Florianópolis, Chapecó, Itajaí e Criciúma.

O Governo do Estado estima que haja 72 municípios sem casos ativos. A região com a maior quantidade de casos ativos hoje, proporcionalmente à população, é a Grande Florianópolis, que tem 105 para cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Serra (85) e Laguna (72). As que menos têm são Alto Uruguai Catarinense (9), Foz do Rio Itajaí (19) e Médio Vale do Itajaí (26).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI Adulto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 86,2%. Isso significa que, dos 832 leitos existentes no estado para adultos, 717 estão ocupados, sendo 30 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.

Confira o detalhamento por regional de saúde:

Alto Uruguai Catarinense:

Casos confirmados: 34.922 (24.175 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 13 (9 por 100 mil hab.)

Óbitos: 401 (278 por 100 mil hab.)

Recuperados: 34.508

Alto Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 55.922 (18.461 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 86 (28 por 100 mil hab.)

Óbitos: 699 (231 por 100 mil hab.)

Recuperados: 55.137

Alto Vale do Rio do Peixe:

Casos confirmados: 58.707 (19.679 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 99 (33 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.063 (356 por 100 mil hab.)

Recuperados: 57.545

Carbonífera:

Casos confirmados: 106.512 (23.833 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 175 (39 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.426 (319 por 100 mil hab.)

Recuperados: 104.911

Extremo-Oeste:

Casos confirmados: 47.127 (20.182 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 100 (43 por 100 mil hab.)

Óbitos: 520 (223 por 100 mil hab.)

Recuperados: 46.507

Extremo-Sul:

Casos confirmados: 50.131 (24.294 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 101 (49 por 100 mil hab.)

Óbitos: 725 (351 por 100 mil hab.)

Recuperados: 49.305

Foz do Rio Itajaí:

Casos confirmados: 171.654 (22.957 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 142 (19 por 100 mil hab.)

Óbitos: 2.459 (329 por 100 mil hab.)

Recuperados: 169.053

Grande Florianópolis:

Casos confirmados: 280.306 (22.452 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.309 (105 por 100 mil hab.)

Óbitos: 3.041 (244 por 100 mil hab.)

Recuperados: 275.956

Laguna:

Casos confirmados: 90.623 (24.186 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 269 (72 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.386 (370 por 100 mil hab.)

Recuperados: 88.968

Meio-Oeste:

Casos confirmados: 54.011 (27.786 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 102 (52 por 100 mil hab.)

Óbitos: 586 (302 por 100 mil hab.)

Recuperados: 53.323

Médio Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 193.977 (23.642 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 215 (26 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.863 (227 por 100 mil hab.)

Recuperados: 191.899

Nordeste:

Casos confirmados: 273.735 (25.485 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 406 (38 por 100 mil hab.)

Óbitos: 3.560 (331 por 100 mil hab.)

Recuperados: 269.769

Oeste:

Casos confirmados: 95.407 (25.612 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 173 (46 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.259 (338 por 100 mil hab.)

Recuperados: 93.975

Planalto Norte:

Casos confirmados: 65.885 (17.196 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 154 (40 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.015 (265 por 100 mil hab.)

Recuperados: 64.716

Serra:

Casos confirmados: 67.412 (23.444 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 245 (85 por 100 mil hab.)

Óbitos: 973 (338 por 100 mil hab.)

Recuperados: 66.194

Xanxerê:

Casos confirmados: 45.273 (22.304 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 125 (62 por 100 mil hab.)

Óbitos: 745 (367 por 100 mil hab.)

Recuperados: 44.403

Confira o detalhamento por município:

Abdon Batista:

510 casos confirmados, nenhum caso ativo, 506 recuperados e 4 óbitos

Abelardo Luz:

2.115 confirmados, 13 ativos, 2.034 recuperados e 68 óbitos

Agrolândia:

2.256 confirmados, 1 ativo, 2.222 recuperados e 33 óbitos

Agronômica:

1.176 confirmados, 3 ativos, 1.158 recuperados e 15 óbitos

Água Doce:

2.119 confirmados, 1 ativo, 2.099 recuperados e 19 óbitos

Águas de Chapecó:

1.107 confirmados, 3 ativos, 1.091 recuperados e 13 óbitos

Águas Frias:

927 confirmados, 5 ativos, 918 recuperados e 4 óbitos

Águas Mornas:

1.089 confirmados, 4 ativos, 1.073 recuperados e 12 óbitos

Alfredo Wagner:

1.446 confirmados, 2 ativos, 1.432 recuperados e 12 óbitos

Alto Bela Vista:

433 confirmados, 1 ativo, 429 recuperados e 3 óbitos

Anchieta:

1.085 confirmados, 1 ativo, 1.072 recuperados e 12 óbitos

Angelina:

871 confirmados, nenhum ativo, 865 recuperados e 6 óbitos

Anita Garibaldi:

1.936 confirmados, 1 ativo, 1.924 recuperados e 11 óbitos

Anitápolis:

616 confirmados, 1 ativo, 609 recuperados e 6 óbitos

Antônio Carlos:

2.680 confirmados, 15 ativos, 2.636 recuperados e 29 óbitos

Apiúna:

1.544 confirmados, nenhum ativo, 1.524 recuperados e 20 óbitos

Arabutã:

632 confirmados, nenhum ativo, 622 recuperados e 10 óbitos

Araquari:

6.478 confirmados, 3 ativos, 6.380 recuperados e 95 óbitos

Araranguá:

16.715 confirmados, 19 ativos, 16.422 recuperados e 274 óbitos

Armazém:

1.749 confirmados, 2 ativos, 1.711 recuperados e 36 óbitos

Arroio Trinta:

1.064 confirmados, 4 ativos, 1.045 recuperados e 15 óbitos

Arvoredo:

431 confirmados, nenhum ativo, 426 recuperados e 5 óbitos

Ascurra:

2.188 confirmados, 1 ativo, 2.174 recuperados e 13 óbitos

Atalanta:

900 confirmados, 1 ativo, 888 recuperados e 11 óbitos

Aurora:

1.430 confirmados, 5 ativos, 1.405 recuperados e 20 óbitos

Balneário Arroio do Silva:

3.444 confirmados, 5 ativos, 3.376 recuperados e 63 óbitos

Balneário Barra do Sul:

2.113 confirmados, nenhum ativo, 2.061 recuperados e 52 óbitos

Balneário Camboriú:

35.447 confirmados, 24 ativos, 34.938 recuperados e 485 óbitos

Balneário Gaivota:

2.873 confirmados, 16 ativos, 2.817 recuperados e 40 óbitos

Balneário Piçarras:

7.100 confirmados, 2 ativos, 7.027 recuperados e 71 óbitos

Balneário Rincão:

2.297 confirmados, 2 ativos, 2.241 recuperados e 54 óbitos

Bandeirante:

705 confirmados, 10 ativos, 688 recuperados e 7 óbitos

Barra Bonita:

408 confirmados, 4 ativos, 402 recuperados e 2 óbitos

Barra Velha:

6.197 confirmados, 3 ativos, 6.051 recuperados e 143 óbitos

Bela Vista do Toldo:

101 confirmados, 1 ativo, 95 recuperados e 5 óbitos

Belmonte:

570 confirmados, 1 ativo, 564 recuperados e 5 óbitos

Benedito Novo:

1.490 confirmados, nenhum ativo, 1.468 recuperados e 22 óbitos

Biguaçu:

16.250 confirmados, 63 ativos, 16.004 recuperados e 183 óbitos

Blumenau:

87.836 confirmados, 120 ativos, 86.942 recuperados e 774 óbitos

Bocaina do Sul:

766 confirmados, 2 ativos, 759 recuperados e 5 óbitos

Bom Jardim da Serra:

991 confirmados, nenhum ativo, 983 recuperados e 8 óbitos

Bom Jesus:

774 confirmados, nenhum ativo, 762 recuperados e 12 óbitos

Bom Jesus do Oeste:

362 confirmados, nenhum ativo, 356 recuperados e 6 óbitos

Bom Retiro:

1.232 confirmados, 6 ativos, 1.204 recuperados e 22 óbitos

Bombinhas:

4.462 confirmados, 11 ativos, 4.376 recuperados e 75 óbitos

Botuverá:

1.529 confirmados, nenhum ativo, 1.517 recuperados e 12 óbitos

Braço do Norte:

12.364 confirmados, 23 ativos, 12.222 recuperados e 119 óbitos

Braço do Trombudo:

1.240 confirmados, nenhum ativo, 1.233 recuperados e 7 óbitos

Brunópolis:

633 confirmados, nenhum ativo, 624 recuperados e 9 óbitos

Brusque:

38.002 confirmados, 28 ativos, 37.622 recuperados e 352 óbitos

Caçador:

8.522 confirmados, 28 ativos, 8.184 recuperados e 310 óbitos

Caibi:

1.230 confirmados, 2 ativos, 1.212 recuperados e 16 óbitos

Calmon:

73 confirmados, nenhum ativo, 66 recuperados e 7 óbitos

Camboriú:

18.165 confirmados, 8 ativos, 17.950 recuperados e 207 óbitos

Campo Alegre:

1.494 confirmados, 20 ativos, 1.429 recuperados e 45 óbitos

Campo Belo do Sul:

1.125 confirmados, 3 ativos, 1.099 recuperados e 23 óbitos

Campo Erê:

2.148 confirmados, 3 ativos, 2.122 recuperados e 23 óbitos

Campos Novos:

8.887 confirmados, 4 ativos, 8.750 recuperados e 133 óbitos

Canelinha:

2.071 confirmados, 2 ativos, 2.048 recuperados e 21 óbitos

Canoinhas:

10.299 confirmados, 21 ativos, 10.144 recuperados e 134 óbitos

Capão Alto:

371 confirmados, 5 ativos, 363 recuperados e 3 óbitos

Capinzal:

6.942 confirmados, 17 ativos, 6.868 recuperados e 57 óbitos

Capivari de Baixo:

6.282 confirmados, 12 ativos, 6.177 recuperados e 93 óbitos

Catanduvas:

3.028 confirmados, 7 ativos, 2.987 recuperados e 34 óbitos

Caxambu do Sul:

1.094 confirmados, nenhum ativo, 1.080 recuperados e 14 óbitos

Celso Ramos:

882 confirmados, 6 ativos, 869 recuperados e 7 óbitos

Cerro Negro:

420 confirmados, 1 ativo, 415 recuperados e 4 óbitos

Chapadão do Lageado:

686 confirmados, 3 ativos, 677 recuperados e 6 óbitos

Chapecó:

63.661 confirmados, 117 ativos, 62.698 recuperados e 846 óbitos

Cocal do Sul:

4.762 confirmados, 12 ativos, 4.685 recuperados e 65 óbitos

Concórdia:

20.354 confirmados, 5 ativos, 20.107 recuperados e 242 óbitos

Cordilheira Alta:

983 confirmados, 4 ativos, 971 recuperados e 8 óbitos

Coronel Freitas:

2.512 confirmados, nenhum ativo, 2.481 recuperados e 31 óbitos

Coronel Martins:

460 confirmados, nenhum ativo, 457 recuperados e 3 óbitos

Correia Pinto:

3.364 confirmados, 9 ativos, 3.289 recuperados e 66 óbitos

Corupá:

2.943 confirmados, 5 ativos, 2.896 recuperados e 42 óbitos

Criciúma:

51.499 confirmados, 93 ativos, 50.700 recuperados e 706 óbitos

Cunha Porã:

1.732 confirmados, 4 ativos, 1.701 recuperados e 27 óbitos

Cunhataí:

200 confirmados, nenhum ativo, 197 recuperados e 3 óbitos

Curitibanos:

9.157 confirmados, 2 ativos, 8.946 recuperados e 209 óbitos

Descanso:

1.513 confirmados, 3 ativos, 1.490 recuperados e 20 óbitos

Dionísio Cerqueira:

3.166 confirmados, 3 ativos, 3.106 recuperados e 57 óbitos

Dona Emma:

902 confirmados, nenhum ativo, 895 recuperados e 7 óbitos

Doutor Pedrinho:

588 confirmados, nenhum ativo, 582 recuperados e 6 óbitos

Entre Rios:

1.046 confirmados, 2 ativos, 1.034 recuperados e 10 óbitos

Ermo:

541 confirmados, nenhum ativo, 534 recuperados e 7 óbitos

Erval Velho:

1.508 confirmados, 1 ativo, 1.494 recuperados e 13 óbitos

Faxinal dos Guedes:

3.240 confirmados, 3 ativos, 3.193 recuperados e 44 óbitos

Flor do Sertão:

285 confirmados, nenhum ativo, 285 recuperados e nenhum óbito

Florianópolis:

121.232 confirmados, 665 ativos, 119.326 recuperados e 1.241 óbitos

Formosa do Sul:

593 confirmados, 1 ativo, 584 recuperados e 8 óbitos

Forquilhinha:

8.192 confirmados, 10 ativos, 8.118 recuperados e 64 óbitos

Fraiburgo:

7.729 confirmados, 25 ativos, 7.574 recuperados e 130 óbitos

Frei Rogério:

641 confirmados, nenhum ativo, 630 recuperados e 11 óbitos

Galvão:

739 confirmados, nenhum ativo, 727 recuperados e 12 óbitos

Garopaba:

5.661 confirmados, 18 ativos, 5.589 recuperados e 54 óbitos

Garuva:

3.469 confirmados, 4 ativos, 3.427 recuperados e 38 óbitos

Gaspar:

15.509 confirmados, 13 ativos, 15.281 recuperados e 215 óbitos

Governador Celso Ramos:

4.074 confirmados, 16 ativos, 4.025 recuperados e 33 óbitos

Grão-Pará:

2.250 confirmados, 13 ativos, 2.222 recuperados e 15 óbitos

Gravatal:

2.737 confirmados, 9 ativos, 2.675 recuperados e 53 óbitos

Guabiruba:

4.778 confirmados, 2 ativos, 4.720 recuperados e 56 óbitos

Guaraciaba:

2.291 confirmados, 1 ativo, 2.254 recuperados e 36 óbitos

Guaramirim:

9.188 confirmados, 10 ativos, 9.068 recuperados e 110 óbitos

Guarujá do Sul:

932 confirmados, 2 ativos, 919 recuperados e 11 óbitos

Guatambú:

1.320 confirmados, nenhum ativo, 1.300 recuperados e 20 óbitos

Herval d'Oeste:

6.778 confirmados, 11 ativos, 6.694 recuperados e 73 óbitos

Ibiam:

371 confirmados, 3 ativos, 364 recuperados e 4 óbitos

Ibicaré:

680 confirmados, 12 ativos, 659 recuperados e 9 óbitos

Ibirama:

2.794 confirmados, 1 ativo, 2.752 recuperados e 41 óbitos

Içara:

11.331 confirmados, 8 ativos, 11.171 recuperados e 152 óbitos

Ilhota:

2.698 confirmados, 2 ativos, 2.657 recuperados e 39 óbitos

Imaruí:

1.164 confirmados, nenhum ativo, 1.138 recuperados e 26 óbitos

Imbituba:

8.356 confirmados, 8 ativos, 8.224 recuperados e 124 óbitos

Imbuia:

920 confirmados, 3 ativos, 906 recuperados e 11 óbitos

Indaial:

15.597 confirmados, 23 ativos, 15.426 recuperados e 148 óbitos

Iomerê:

611 confirmados, 2 ativos, 598 recuperados e 11 óbitos

Ipira:

586 confirmados, 1 ativo, 578 recuperados e 7 óbitos

Iporã do Oeste:

905 confirmados, 2 ativos, 887 recuperados e 16 óbitos

Ipuaçu:

1.453 confirmados, 4 ativos, 1.431 recuperados e 18 óbitos

Ipumirim:

956 confirmados, nenhum ativo, 943 recuperados e 13 óbitos

Iraceminha:

691 confirmados, 2 ativos, 684 recuperados e 5 óbitos

Irani:

2.359 confirmados, 2 ativos, 2.335 recuperados e 22 óbitos

Irati:

478 confirmados, nenhum ativo, 470 recuperados e 8 óbitos

Irineópolis:

1.423 confirmados, 1 ativo, 1.406 recuperados e 16 óbitos

Itá:

1.863 confirmados, nenhum ativo, 1.837 recuperados e 26 óbitos

Itaiópolis:

4.127 confirmados, 29 ativos, 4.041 recuperados e 57 óbitos

Itajaí:

53.340 confirmados, 56 ativos, 52.425 recuperados e 859 óbitos

Itapema:

20.927 confirmados, 20 ativos, 20.623 recuperados e 284 óbitos

Itapiranga:

2.705 confirmados, 5 ativos, 2.680 recuperados e 20 óbitos

Itapoá:

6.012 confirmados, 3 ativos, 5.926 recuperados e 83 óbitos

Ituporanga:

5.442 confirmados, 36 ativos, 5.327 recuperados e 79 óbitos

Jaborá:

1.100 confirmados, 1 ativo, 1.088 recuperados e 11 óbitos

Jacinto Machado:

2.488 confirmados, 4 ativos, 2.444 recuperados e 40 óbitos

Jaguaruna:

4.687 confirmados, 3 ativos, 4.619 recuperados e 65 óbitos

Jaraguá do Sul:

51.053 confirmados, 140 ativos, 50.455 recuperados e 458 óbitos

Jardinópolis:

578 confirmados, nenhum ativo, 573 recuperados e 5 óbitos

Joaçaba:

9.685 confirmados, 22 ativos, 9.581 recuperados e 82 óbitos

Joinville:

163.984 confirmados, 172 ativos, 161.554 recuperados e 2.258 óbitos

José Boiteux:

880 confirmados, nenhum ativo, 869 recuperados e 11 óbitos

Jupiá:

348 confirmados, nenhum ativo, 341 recuperados e 7 óbitos

Lacerdópolis:

714 confirmados, nenhum ativo, 710 recuperados e 4 óbitos

Lages:

40.358 confirmados, 137 ativos, 39.635 recuperados e 586 óbitos

Laguna:

8.988 confirmados, 28 ativos, 8.785 recuperados e 175 óbitos

Lajeado Grande:

454 confirmados, nenhum ativo, 447 recuperados e 7 óbitos

Laurentino:

1.820 confirmados, 1 ativo, 1.808 recuperados e 11 óbitos

Lauro Müller:

3.164 confirmados, 2 ativos, 3.100 recuperados e 62 óbitos

Lebon Régis:

1.671 confirmados, 1 ativo, 1.599 recuperados e 71 óbitos

Leoberto Leal:

742 confirmados, 4 ativos, 736 recuperados e 2 óbitos

Lindóia do Sul:

1.267 confirmados, 2 ativos, 1.253 recuperados e 12 óbitos

Lontras:

1.843 confirmados, 1 ativo, 1.815 recuperados e 27 óbitos

Luiz Alves:

3.031 confirmados, 2 ativos, 3.013 recuperados e 16 óbitos

Luzerna:

1.726 confirmados, 3 ativos, 1.706 recuperados e 17 óbitos

Macieira:

398 confirmados, 1 ativo, 391 recuperados e 6 óbitos

Mafra:

8.858 confirmados, 23 ativos, 8.688 recuperados e 147 óbitos

Major Gercino:

549 confirmados, nenhum ativo, 541 recuperados e 8 óbitos

Major Vieira:

660 confirmados, 1 ativo, 651 recuperados e 8 óbitos

Maracajá:

1.956 confirmados, 2 ativos, 1.930 recuperados e 24 óbitos

Maravilha:

7.921 confirmados, 14 ativos, 7.829 recuperados e 78 óbitos

Marema:

426 confirmados, 5 ativos, 408 recuperados e 13 óbitos

Massaranduba:

4.082 confirmados, 16 ativos, 4.042 recuperados e 24 óbitos

Matos Costa:

236 confirmados, nenhum ativo, 232 recuperados e 4 óbitos

Meleiro:

1.802 confirmados, 3 ativos, 1.774 recuperados e 25 óbitos

Mirim Doce:

458 confirmados, nenhum ativo, 448 recuperados e 10 óbitos

Modelo:

743 confirmados, 5 ativos, 726 recuperados e 12 óbitos

Mondaí:

1.392 confirmados, 1 ativo, 1.379 recuperados e 12 óbitos

Monte Carlo:

1.687 confirmados, 1 ativo, 1.639 recuperados e 47 óbitos

Monte Castelo:

1.594 confirmados, 5 ativos, 1.564 recuperados e 25 óbitos

Morro da Fumaça:

5.261 confirmados, 8 ativos, 5.203 recuperados e 50 óbitos

Morro Grande:

946 confirmados, nenhum ativo, 938 recuperados e 8 óbitos

Navegantes:

15.132 confirmados, 11 ativos, 14.888 recuperados e 233 óbitos

Nova Erechim:

938 confirmados, nenhum ativo, 927 recuperados e 11 óbitos

Nova Itaberaba:

624 confirmados, 1 ativo, 617 recuperados e 6 óbitos

Nova Trento:

3.307 confirmados, 5 ativos, 3.278 recuperados e 24 óbitos

Nova Veneza:

3.872 confirmados, 3 ativos, 3.832 recuperados e 37 óbitos

Novo Horizonte:

585 confirmados, 1 ativo, 582 recuperados e 2 óbitos

Orleans:

7.615 confirmados, 22 ativos, 7.496 recuperados e 97 óbitos

Otacílio Costa:

5.833 confirmados, 11 ativos, 5.751 recuperados e 71 óbitos

Ouro:

2.276 confirmados, 2 ativos, 2.252 recuperados e 22 óbitos

Ouro Verde:

664 confirmados, nenhum ativo, 651 recuperados e 13 óbitos

Paial:

411 confirmados, nenhum ativo, 407 recuperados e 4 óbitos

Painel:

340 confirmados, nenhum ativo, 334 recuperados e 6 óbitos

Palhoça:

41.695 confirmados, 151 ativos, 41.143 recuperados e 401 óbitos

Palma Sola:

1.708 confirmados, 6 ativos, 1.684 recuperados e 18 óbitos

Palmeira:

712 confirmados, 2 ativos, 705 recuperados e 5 óbitos

Palmitos:

3.407 confirmados, 4 ativos, 3.337 recuperados e 66 óbitos

Papanduva:

2.947 confirmados, 6 ativos, 2.885 recuperados e 56 óbitos

Paraíso:

346 confirmados, 1 ativo, 338 recuperados e 7 óbitos

Passo de Torres:

2.588 confirmados, 7 ativos, 2.547 recuperados e 34 óbitos

Passos Maia:

827 confirmados, nenhum ativo, 814 recuperados e 13 óbitos

Paulo Lopes:

1.809 confirmados, 4 ativos, 1.787 recuperados e 18 óbitos

Pedras Grandes:

1.093 confirmados, 2 ativos, 1.068 recuperados e 23 óbitos

Penha:

7.781 confirmados, 4 ativos, 7.661 recuperados e 116 óbitos

Peritiba:

564 confirmados, nenhum ativo, 559 recuperados e 5 óbitos

Pescaria Brava:

2.279 confirmados, 1 ativo, 2.251 recuperados e 27 óbitos

Petrolândia:

1.247 confirmados, 2 ativos, 1.216 recuperados e 29 óbitos

Pinhalzinho:

5.755 confirmados, 10 ativos, 5.707 recuperados e 38 óbitos

Pinheiro Preto:

842 confirmados, 1 ativo, 832 recuperados e 9 óbitos

Piratuba:

768 confirmados, nenhum ativo, 757 recuperados e 11 óbitos

Planalto Alegre:

595 confirmados, 10 ativos, 570 recuperados e 15 óbitos

Pomerode:

9.103 confirmados, 12 ativos, 9.010 recuperados e 81 óbitos

Ponte Alta:

926 confirmados, 3 ativos, 908 recuperados e 15 óbitos

Ponte Alta do Norte:

385 confirmados, 1 ativo, 375 recuperados e 9 óbitos

Ponte Serrada:

2.261 confirmados, 16 ativos, 2.184 recuperados e 61 óbitos

Porto Belo:

3.571 confirmados, 2 ativos, 3.495 recuperados e 74 óbitos

Porto União:

6.985 confirmados, 13 ativos, 6.872 recuperados e 100 óbitos

Pouso Redondo:

2.624 confirmados, 3 ativos, 2.578 recuperados e 43 óbitos

Praia Grande:

1.998 confirmados, 10 ativos, 1.970 recuperados e 18 óbitos

Presidente Castello Branco:

587 confirmados, nenhum ativo, 583 recuperados e 4 óbitos

Presidente Getúlio:

2.226 confirmados, 1 ativo, 2.183 recuperados e 42 óbitos

Presidente Nereu:

312 confirmados, 3 ativos, 305 recuperados e 4 óbitos

Princesa:

744 confirmados, 3 ativos, 729 recuperados e 12 óbitos

Quilombo:

2.686 confirmados, 1 ativo, 2.641 recuperados e 44 óbitos

Rancho Queimado:

777 confirmados, nenhum ativo, 773 recuperados e 4 óbitos

Rio das Antas:

1.658 confirmados, 2 ativos, 1.637 recuperados e 19 óbitos

Rio do Campo:

1.096 confirmados, nenhum ativo, 1.086 recuperados e 10 óbitos

Rio do Oeste:

949 confirmados, nenhum ativo, 929 recuperados e 20 óbitos

Rio do Sul:

14.816 confirmados, 10 ativos, 14.648 recuperados e 158 óbitos

Rio dos Cedros:

1.197 confirmados, 1 ativo, 1.166 recuperados e 30 óbitos

Rio Fortuna:

874 confirmados, 2 ativos, 861 recuperados e 11 óbitos

Rio Negrinho:

8.620 confirmados, nenhum ativo, 8.485 recuperados e 135 óbitos

Rio Rufino:

326 confirmados, 2 ativos, 316 recuperados e 8 óbitos

Riqueza:

901 confirmados, nenhum ativo, 885 recuperados e 16 óbitos

Rodeio:

2.669 confirmados, 1 ativo, 2.634 recuperados e 34 óbitos

Romelândia:

575 confirmados, nenhum ativo, 567 recuperados e 8 óbitos

Salete:

1.360 confirmados, nenhum ativo, 1.351 recuperados e 9 óbitos

Saltinho:

486 confirmados, 1 ativo, 477 recuperados e 8 óbitos

Salto Veloso:

1.305 confirmados, 5 ativos, 1.292 recuperados e 8 óbitos

Sangão:

2.459 confirmados, 9 ativos, 2.434 recuperados e 16 óbitos

Santa Cecília:

2.670 confirmados, nenhum ativo, 2.636 recuperados e 34 óbitos

Santa Helena:

228 confirmados, nenhum ativo, 224 recuperados e 4 óbitos

Santa Rosa de Lima:

566 confirmados, 1 ativo, 560 recuperados e 5 óbitos

Santa Rosa do Sul:

2.090 confirmados, 2 ativos, 2.058 recuperados e 30 óbitos

Santa Terezinha:

1.083 confirmados, 2 ativos, 1.073 recuperados e 8 óbitos

Santa Terezinha do Progresso:

419 confirmados, nenhum ativo, 415 recuperados e 4 óbitos

Santiago do Sul:

233 confirmados, 1 ativo, 230 recuperados e 2 óbitos

Santo Amaro da Imperatriz:

5.467 confirmados, 33 ativos, 5.345 recuperados e 89 óbitos

São Bento do Sul:

15.155 confirmados, 16 ativos, 14.929 recuperados e 210 óbitos

São Bernardino:

471 confirmados, nenhum ativo, 467 recuperados e 4 óbitos

São Bonifácio:

858 confirmados, 2 ativos, 849 recuperados e 7 óbitos

São Carlos:

1.177 confirmados, 5 ativos, 1.148 recuperados e 24 óbitos

São Cristóvão do Sul:

338 confirmados, nenhum ativo, 320 recuperados e 18 óbitos

São Domingos:

1.500 confirmados, nenhum ativo, 1.476 recuperados e 24 óbitos

São Francisco do Sul:

10.787 confirmados, 18 ativos, 10.570 recuperados e 199 óbitos

São João Batista:

7.946 confirmados, 41 ativos, 7.795 recuperados e 110 óbitos

São João do Itaperiú:

1.044 confirmados, nenhum ativo, 1.030 recuperados e 14 óbitos

São João do Oeste:

869 confirmados, nenhum ativo, 860 recuperados e 9 óbitos

São João do Sul:

1.704 confirmados, 14 ativos, 1.672 recuperados e 18 óbitos

São Joaquim:

6.295 confirmados, 60 ativos, 6.143 recuperados e 92 óbitos

São José:

50.337 confirmados, 265 ativos, 49.408 recuperados e 664 óbitos

São José do Cedro:

2.725 confirmados, 3 ativos, 2.695 recuperados e 27 óbitos

São José do Cerrito:

1.131 confirmados, 3 ativos, 1.113 recuperados e 15 óbitos

São Lourenço do Oeste:

3.563 confirmados, 6 ativos, 3.485 recuperados e 72 óbitos

São Ludgero:

4.674 confirmados, 3 ativos, 4.634 recuperados e 37 óbitos

São Martinho:

906 confirmados, nenhum ativo, 891 recuperados e 15 óbitos

São Miguel da Boa Vista:

374 confirmados, 1 ativo, 365 recuperados e 8 óbitos

São Miguel do Oeste:

9.016 confirmados, 16 ativos, 8.914 recuperados e 86 óbitos

São Pedro de Alcântara:

1.082 confirmados, 6 ativos, 1.060 recuperados e 16 óbitos

Saudades:

1.835 confirmados, 3 ativos, 1.814 recuperados e 18 óbitos

Schroeder:

6.385 confirmados, 32 ativos, 6.309 recuperados e 44 óbitos

Seara:

3.900 confirmados, 2 ativos, 3.857 recuperados e 41 óbitos

Serra Alta:

481 confirmados, 4 ativos, 471 recuperados e 6 óbitos

Siderópolis:

2.021 confirmados, 3 ativos, 1.967 recuperados e 51 óbitos

Sombrio:

6.136 confirmados, 13 ativos, 6.035 recuperados e 88 óbitos

Sul Brasil:

777 confirmados, 1 ativo, 769 recuperados e 7 óbitos

Taió:

2.890 confirmados, 2 ativos, 2.860 recuperados e 28 óbitos

Tangará:

2.234 confirmados, 1 ativo, 2.197 recuperados e 36 óbitos

Tigrinhos:

565 confirmados, 1 ativo, 562 recuperados e 2 óbitos

Tijucas:

9.747 confirmados, 12 ativos, 9.634 recuperados e 101 óbitos

Timbé do Sul:

1.409 confirmados, nenhum ativo, 1.390 recuperados e 19 óbitos

Timbó:

11.944 confirmados, 14 ativos, 11.830 recuperados e 100 óbitos

Timbó Grande:

1.113 confirmados, 1 ativo, 1.094 recuperados e 18 óbitos

Três Barras:

3.622 confirmados, 18 ativos, 3.527 recuperados e 77 óbitos

Treviso:

1.139 confirmados, nenhum ativo, 1.126 recuperados e 13 óbitos

Treze de Maio:

1.600 confirmados, 18 ativos, 1.563 recuperados e 19 óbitos

Treze Tílias:

1.331 confirmados, 3 ativos, 1.311 recuperados e 17 óbitos

Trombudo Central:

1.910 confirmados, nenhum ativo, 1.882 recuperados e 28 óbitos

Tubarão:

27.595 confirmados, 135 ativos, 26.933 recuperados e 527 óbitos

Tunápolis:

1.563 confirmados, 11 ativos, 1.542 recuperados e 10 óbitos

Turvo:

3.441 confirmados, 6 ativos, 3.398 recuperados e 37 óbitos

União do Oeste:

576 confirmados, nenhum ativo, 564 recuperados e 12 óbitos

Urubici:

767 confirmados, nenhum ativo, 739 recuperados e 28 óbitos

Urupema:

519 confirmados, nenhum ativo, 514 recuperados e 5 óbitos

Urussanga:

5.359 confirmados, 12 ativos, 5.272 recuperados e 75 óbitos

Vargeão:

382 confirmados, 1 ativo, 370 recuperados e 11 óbitos

Vargem:

896 confirmados, nenhum ativo, 892 recuperados e 4 óbitos

Vargem Bonita:

1.336 confirmados, 2 ativos, 1.324 recuperados e 10 óbitos

Vidal Ramos:

1.210 confirmados, 8 ativos, 1.189 recuperados e 13 óbitos

Videira:

17.689 confirmados, 22 ativos, 17.533 recuperados e 134 óbitos

Vitor Meireles:

833 confirmados, nenhum ativo, 820 recuperados e 13 óbitos

Witmarsum:

619 confirmados, nenhum ativo, 614 recuperados e 5 óbitos

Xanxerê:

13.635 confirmados, 20 ativos, 13.416 recuperados e 199 óbitos

Xavantina:

653 confirmados, nenhum ativo, 648 recuperados e 5 óbitos

Xaxim:

8.182 confirmados, 51 ativos, 8.002 recuperados e 129 óbitos

Zortéa:

1.294 confirmados, 9 ativos, 1.271 recuperados e 14 óbitos