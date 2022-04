Agências bancárias fecham as portas nos feriados

Nos feriados de Sexta-Feira da Paixão (15), e Tiradentes (21), as agências bancárias estarão fechadas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os canais digitais de atendimento, comomobile banking, e as áreas de autoatendimento bancárias ficarão disponíveis para os clientes.

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Clientes com contas de consumo como água, energia, telefone e boletos com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos no próximo dia útil aos feriados (18 e 22), sem acréscimo de valor. No dia 22 de abril, sexta-feira, o atendimento ao público acontece normalmente nas agências. Para os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, o pagamento poderá ser feito via DDA (Débito Direto Autorizado).