Feriados de Semana Santa deve ter chuva e temperatura de 13ºC em SP

O feriado emendado de Sexta-feira Santa e de Páscoa deverá ter chuvas e queda nas temperaturas no estado de São Paulo. Um sistema frontal que está hoje (14) no litoral paulista pode derrubar a temperatura a 13 graus Celsius (ºC) na capital paulista e causar chuvas com potencial de alagamentos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o litoral norte do estado deverá ser o local mais afetado. Um alerta de perigo de chuvas e ventos intensos foi emitido para a região. Alguns deslizamentos de terra já afetam a rodovia Rio-Santos, entre Mangaratiba (RJ) e Ubatuba (SP), e causam interrupções parciais no trânsito de veículos.

Na capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, amanhã (15), feriado da Paixão de Cristo, deverá começar com muita nebulosidade e chuviscos. As temperaturas não sobem muito e a sensação deve ser de frio, com mínimas oscilando em torno dos 14°C e máximas que não devem superar os 20°C.

No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a sensação de frio ainda deve persistir. Os termômetros variam entre mínimas de 13°C e máximas que podem chegar aos 22°C. Não há previsão de chuvas significativas, exceto por chuviscos isolados nas regiões mais próximas da Serra do Mar.