Funcionária do Banrisul sofre infarto fulminante e morre em Redentora

Na manhã de hoje, a funcionária do Banrisul de Redentora Fernanda Gazzoni, não apareceu no trabalho. Ela, que era caixa, era uma das primeiras a chegar todos os dias.

Com a falta dela, colegas preocupados começaram a ligar, mas a mesma não atendia. Eles foram até o apartamento onde ela morava sozinha, na Rua José dos Santos, próximo ao Clube Nove de Julho e com ajuda da dona do local, obtiveram acesso a moradia, onde encontraram ela na cama. Imediatamente, o Samu e a Polícia Civil foram acionados, onde foi constatado que ela já estava sem vida, muito provavelmente tendo sofrido um infarto fulminante durante a noite/madrugada.

A Funerária São Lucas recolheu o corpo, que será encaminhado ao IML de Três Passos para autópsia e posteriormente liberado para os familiares que moram em Santa Rosa para atos fúnebres e sepultamento.

O registro foi feito na DP de Redentora.

A agência do Banrisul de Redentora comunica e lamenta o falecimento da funcionária Fernanda Gazzoni, e que em razão disso, no dia de hoje, quinta-feira, 14 de abril, estará fechada para atendimento.

