Feriado altera horários de funcionamento de bancos

O feriado da Semana Santa vai alterar os horários de funcionamento de bancos, transporte público e serviços de saúde. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira (15) em todo o Brasil. A recomendação é usar os caixas eletrônicos ou canais digitais. Os shoppings e supermercados abrirão conforme calendário e horários divulgados em cada estabelecimento.

Na sexta-feira, o rodízio de veículos e demais restrições estão suspensos na capital paulista, voltando na segunda-feira. A circulação dos ônibus municipais na sexta-feira seguirá os horários de sábado, de acordo com a SPTrans. Os intermunicipais circularão conforme os horários de domingo e feriados. No sábado (16) e domingo (17), seguem a programação normal desses dias.

Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionarão das 4h à 0h, e os intervalos médios serão os mesmos previstos para domingos e feriados. No sábado e domingo, os horários e intervalos são os normais para esses dias. No Metrô paulistano, os horários de funcionamento das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata serão os previstos para domingos e feriados. No sábado e domingo, seguem a programação normal desses dias. A exceção é para a estação Vila Sônia, da Linha Amarela, que ficará fechada de sexta a domingo.

Assistência médica

Segundo o governo estadual e a prefeitura de São Paulo, não deixam de funcionar hospitais e pronto-socorros, AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 24h, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas IV Redenção (Caps AD IV) e Samu.

Na sexta-feira, sábado e domingo, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos), Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e Rede Municipal Especializada (RME) em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids) estarão fechadas.

As vacinas contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite serão disponibilizadas pelas AMAs e UBSs entre 8h e 19h de acordo com as faixas etárias indicadas. No domingo, haverá vacinação das 8h às 16h em dois pontos da avenida Paulista: no nº 995, em uma farmácia parceira, e no nº 52, em uma tenda. A farmácia terá somente vacina contra a covid-19. Na tenda, haverá doses de vacina contra covid-19 e gripe para as faixas etárias elegíveis. Elas também serão aplicadas em parques da cidade.