PRF de Sarandi recupera caminhão em situação de furto

Em patrulhamento na BR 386, na madrugada da quarta-feira (23/3), os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizaram um caminhão com as mesmas características do veículo furtado de uma propriedade rural em Nova Bassano, no dia 20 de março.

A guarnição da PRF emitiu ordem de parada, no entanto, o motorista ignorou e iniciou a fuga. Já numa estrada de terra, o condutor tentou colidir com o caminhão contra a viatura policial. Na sequência, ele invadiu uma lavoura e trafegou por aproximadamente 300 metros. No local, o homem abandonou o veículo e fugiu para a mata, não sendo encontrado.

Após os trâmites legais, o caminhão será restituído ao proprietário.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.