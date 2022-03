Três Passos: Ação conjunta resulta na prisão de homens por contrabando de agrotóxicos

Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) abordaram dois veículos que transitavam pela VRS 322, na localidade de Feijão Miúdo, interior de Três Passos.

A ação conjunta desencadeada na noite da terça-feira (22/3), resultou na apreensão de 50 galões de 20 litros cada de agrotóxicos contrabandeados, além de R$ 13.175,00 em dinheiro e 1.070 pesos argentinos.

Os motoristas dos veículos acabaram presos pelo delito de contrabando e, posteriormente, encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

