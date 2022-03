Motociclista morre após colisão contra caminhonete em Frederico Westphalen

Motociclista de delivery chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu (Foto: Reprodução | Jornal Folha do Noroeste)

A colisão entre a Ford F 250 e a motocicleta ocorreu por volta das 22 horas da terça-feira (22/3), no cruzamento das ruas Presidente Kennedy e Antônio Boscardin, no centro da cidade de Frederico Westphalen. As informações são do jornal Folha do Noroeste.

O motociclista de delivery chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele apresentava forte trauma na cabeça e, no momento do atendimento, já estava inconsciente.

A Polícia Civil realizou levantamento fotográfico no local do acidente de trânsito e encaminhou o corpo para necropsia. As causas do fato serão apuradas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.