Taxista está desaparecido em Crissiumal

Durante a terça-feira (22/3), a Polícia Civil, a Brigada Militar e peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram na residência, na localidade de Lajeado Caçador, interior do município, aonde seria o ponto de partida da corrida de táxi com destino à estação rodoviária de Crissiumal.

No local, foram encontradas manchas de sangue no gramado e em pedras no lado externo da casa. Moradores da localidade disseram que ouviram barulhos de disparos de arma de fogo nas imediações da residência.

O taxista Cleber Torres, de 61 anos de idade, está desaparecido desde o fim da tarde da segunda-feira desta semana. Ele possui um VW Virtus, de cor prata. Para essa quarta-feira (23/3) estava previsto que o Corpo de Bombeiros de Três Passos realizaria buscas pelo taxista na localidade de Lajeado Caçador.

As informações são do site Guia Crissiumal.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.