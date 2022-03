Tenente Portela: Homens são presos com porções de maconha e cocaína

Na madrugada do sábado (19/3), a Brigada Militar (BM) abordou uma motocicleta que transitava na estrada em Linha Bianchi, interior de Tenente Portela. Na revista aos dois ocupantes do veículo, foram encontradas duas porções de maconha e três buchas de cocaína, além de R$ 3.564,75 em dinheiro e outros objetos.

Ambos acabaram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela para registro da ocorrência de tráfico de entorpecentes.

