Dupla é presa devido ao tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Durante patrulhamento de rotina na tarde do sábado (19/3), a Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen flagrou a comercialização de entorpecentes no bairro Santo Inácio. Um homem de 29 anos de idade recebeu voz de prisão em virtude do crime de tráfico de drogas. Já uma mulher de 55 anos de idade foi presa momentaneamente por posse de entorpecentes.

Na ação, a guarnição da BM apreendeu 19 buchas de cocaína e outra porção de 293 gramas, além de uma balança de precisão, três telefones celulares, um caderno de anotações e R$ 6.075,00 em dinheiro.

O indivíduo preso e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para lavratura do flagrante.

