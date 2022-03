Casal é preso após arremessar drogas para o pátio do presídio de Três Passos

Na manhã do domingo (20/3), a Brigada Militar (BM) efetuou a prisão de um casal que tentou arremessar drogas e outros objetos para a área interna do Presídio Estadual de Três Passos.

Após a tentativa frustrada – já que os materiais arremessados caíram fora do pátio da casa prisional – o homem e a mulher fugiram em direção ao centro da cidade usando um veículo, mas acabaram abordados e presos pelos policiais militares.

Segundo a BM, foram apreendidas 370 gramas de maconha, quatro telefones celulares, além de carregadores para os aparelhos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.