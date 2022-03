Homem é flagrado com arma de fogo no interior de Miraguaí

O 3º Batalhão de Choque da Brigada Militar (BPChoq) abordou, na tarde do sábado (19/3), um veículo na localidade de Tronqueiras, interior de Miraguaí. No decorrer da fiscalização, os policiais militares encontraram uma espingarda calibre 22 e uma luneta.

O motorista do veículo foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência de porte ilegal de arma de fogo.

