Identificado bicaquense morto atropelado em Santo Augusto

Foi identificado como Fabio Rogerio da Silva Martins, de 41 anos, popularmente conhecido como Costela, morador de Coronel Bicaco, o homem morto atropelado no início da madrugada desta segunda em Santo Augusto.

O acidente aconteceu na Rua Santo Antônio, no Bairro São João. As informações repassadas pela Brigada Militar são de que a vítima chegou a ser socorrida, porém, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no Hospital Bom Pastor.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato e não divulgou mais detalhes até o momento.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.