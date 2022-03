Indivíduo é preso com buchas de cocaína em Três Passos

Por volta das 23 horas da sexta-feira (18/3), a Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava pelo centro da cidade de Três Passos. No decorrer da fiscalização, a guarnição da BM encontrou 19 buchas de cocaína e R$ 374,00 em dinheiro.

Uma pessoa acabou presa e apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para confecção da ocorrência de tráfico de drogas.

