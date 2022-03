BM prende envolvidos em arrombamento e furto à ótica em Frederico Westphalen

Policiais militares prenderam, na manhã da sexta-feira (18/3), os autores do arrombamento e do furto de objetos de uma ótica na cidade de Frederico Westphalen.

Logo após o fato – registrado na madrugada da sexta-feira – a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) iniciaram a troca de informações visando identificar e localizar os envolvidos no delito.

Foram encontrados e presos, dois homens, um de 19 e outro de 23 anos de idade. Também foi apreendido um jovem de 16 anos de idade. Na ação, os policiais militares recuperaram os 17 relógios subtraídos do estabelecimento comercial. Ainda foi localizada uma touca bala clava utilizada durante o arrombamento.

Os indivíduos, juntamente com o material recuperado, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para registro do flagrante.

