Motociclista morre em acidente no interior de Ametista do Sul

Luiz Idenio Fernandes pilotava sua motocicleta, quando por motivos ainda desconhecidos, sofreu uma queda. O homem de 55 anos de idade morreu no local. O fato foi registrado na manhã da quinta-feira (17/3), numa estrada de terra no interior de Ametista do Sul.

Profissionais da Secretaria Municipal da Saúde de Ametista do Sul foram chamados e constataram o óbito do motociclista. A Brigada Militar (BM) também atendeu a ocorrência de trânsito.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.