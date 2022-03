Três foragidos da Justiça são presos em municípios da Região Celeiro

Guarnições do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram, na quinta-feira (17/3), a prisão de três indivíduos que estavam na condição de foragido da Justiça.

O primeiro caso ocorreu por volta das 10 horas na localidade de Esquina Boa Vista, interior de Coronel Bicaco. As demais prisões aconteceram em Três Passos, no período da tarde, sendo uma na cidade e a outra no distrito de Padre Gonzales.

Os presos, após os procedimentos formais na Polícia Civil, foram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.