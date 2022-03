Comando Rodoviário da BM fiscaliza veículos de carga com alteração de características

Os Batalhões Rodoviários da Brigada Militar realizaram na quinta-feira (17/3), em diversos pontos de rodovias estaduais, fiscalização de veículos de carga com alterações de características.

O objetivo da operação é prevenir e reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito, com o efeito ‘guilhotina’.

