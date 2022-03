PRF lança ‘Sinal Desaparecidos’ para ajudar a localizar pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou o ‘Sinal Desaparecidos’, uma ferramenta para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível. Após o registro da ocorrência, policiais rodoviários federais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente comunicados.

Em 2021, o Brasil registrou quase 63 mil pessoas sumidas, mais de 170 casos por dia. Segundo a PRF, as primeiras horas após o desaparecimento são essenciais no processo de localização.

Para utilizar o sistema ‘Sinal Desaparecidos’ basta acessar o site e preencher os dados do noticiante e da pessoa que se procura, com o nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela sumiu.

