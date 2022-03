Acidente de trabalho provoca morte de metalúrgico em Santa Rosa

Joel Marcha Lek, de 28 anos de idade, executava serviços de manutenção no Distrito Industrial de Santa Rosa, no início da tarde da quarta-feira (16/3), quando sofreu queda de uma escada. Ele foi atendido primeiramente pela equipe de brigadistas da empresa e depois por socorristas do SAMU. Encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o metalúrgico não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo as informações divulgadas, o homem teve traumatismo craniano e parada cardíaca. Joel Marcha Lek era natural de Doutor Maurício Cardoso e deixa a esposa grávida.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

