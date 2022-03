Polícia Civil e Marinha do Brasil apreendem contrabando em Tiradentes do Sul

Uma ação conjunta da Polícia Civil (PC) e da Marinha do Brasil, na terça-feira (15/3), resultou na apreensão de produtos de origem ilícita em Tiradentes do Sul. As mercadorias estavam em um galpão próximo a um porto clandestino na localidade de Porto Soberbo.

No local, foram encontrados cerca de 670 caixas de vinhos, 450 caixas de desodorantes, 400 litros de gasolina e um galão de agrotóxico – que tem sua utilização proibida no Brasil. De acordo com a Polícia Civil, o galpão era usado por contrabandistas para armazenar produtos que ingressavam no país de forma irregular.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal em Santo Ângelo. A ação ocorreu no âmbito da Operação Ágata – que é desencadeada na fronteira entre Brasil e Argentina.

