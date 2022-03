Homicídios têm queda de 15,3% em fevereiro no Rio Grande do Sul

O segundo mês de 2022 manteve na maioria dos indicadores criminais monitorados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), a tendência de redução vista nos últimos três anos.

Naquele que é considerado internacionalmente a principal métrica de violência, os homicídios, fevereiro encerrou com queda de 15,3% em relação ao mesmo mês de 2021, passando de 144 vítimas para 122 – o menor total para fevereiro desde 2006.

O balanço mensal dos indicadores criminais foi divulgado pela SSP na terça-feira (15/3).

