Dupla é presa com cocaína e maconha em Três Passos

Na noite do sábado (12/3), o efetivo da Brigada Militar (BM) abordou dois indivíduos que circulavam no centro da cidade de Três Passos. Na revista pessoal, foram encontradas três buchas de cocaína, 24 cigarros prensados de maconha, uma porção de 155 gramas de cocaína e R$ 1.207,00 em dinheiro.

Ambos os presos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para registro da ocorrência.

