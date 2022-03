Crissiumal: Mulher é presa por contrabando de agrotóxicos

Durante abordagem de veículo em Esquina Gaúcha, interior de Crissiumal, no final da tarde do sábado (12/3), a Brigada Militar (BM) apreendeu 11 galões de 20 litros cada, de agrotóxicos de origem estrangeira, além de um rádio transmissor.

A condutora do veículo acabou presa e encaminhada à Polícia Federal em Santo Ângelo para lavratura do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.